Neues Torhüter-Duo : Keeper Heinevetter nicht mehr für Handball-Nationalteam nominiert

Hannover Torhüter Silvio Heinevetter steht nicht im Kader der deutschen Handballer für die letzten Spiele des Jahre 2019. Bundestrainer Christian Prokop setzt auf einen neuen Keeper. Heinevetter war jahrelang im Team gesetzt.

Bundestrainer Christian Prokop baut in den letzten Länderspielen des Jahres 2019 auf ein neues Torhüter-Duo. Europameister Andreas Wolff (Vive Kielce) und Dario Quenstedt (THW Kiel) bilden das Gespann für die Partien gegen Kroatien (23. und 26. Oktober). Der Berliner Silvio Heinevetter, zuletzt als Stammkeeper neben Wolff gesetzt, wurde für den Lehrgang nicht nominiert.

"Die Leistungsstärke war ausschlaggebend für die Nominierung", sagte Prokop bei der Kaderbekanntgabe am Montag in Hannover. Quenstedt habe in Kiel zuletzt viel Spielzeit bekommen und seine Sache sehr gut gemacht. Zudem nominierte Prokop erstmals wieder Rückraumspieler Julius Kühn, der die Heim-WM im Januar aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst hatte.