„Jeder wird brennen“ DHB-Team spielt um Olympia und Gislason-Zukunft

Beim Deutschen Handballbund ist vor dem Schicksalsspiel am Sonntag (14.10 Uhr/ARD und Dyn) ordentlich Druck auf dem Kessel. Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag des Olympia-Qualifikationsturniers in Hannover ist klar: Ein Sieg oder ein Remis gegen die Alpen-Handballer sichern das Ticket für die Sommerspiele in Paris. Verliert Deutschland, reisen die Österreicher zusammen mit den vorzeitig qualifizierten Kroaten nach Frankreich.