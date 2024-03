„Ist das Größte“ Handballer kämpfen um Olympia-Traum

Das Programm hat es in sich. Dem Auftakt gegen Handball-Zwerg Algerien am Donnerstag (17.45 Uhr/Sport1 und Dyn) folgen die Kracher-Duelle mit Kroatien (Samstag, 14.30 Uhr/ZDF und Dyn) und Österreich (Sonntag, 14.10 Uhr/ARD und Dyn), in denen wohl die Entscheidung fällt. Gislason, dessen neuer Vertrag bis 2027 nur im Falle einer Olympia-Qualifikation gilt, sprach von „harten Aufgaben, aber die gehen wir selbstbewusst an. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir uns auf den Weg nach Paris machen werden.“