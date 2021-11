Nach Spielabbruch : Handballspiel zwischen Hamburg und Melsungen wird neu angesetzt

Melsungen tritt noch einmal in Hamburg an. Foto: pixabay/JeppeSmedNielsen

Hamburg Nachdem das Handballspiel zwischen HSV Hamburg und MT Melsungen aufgrund eines medizinischen Notfalls bei einem Zuschauer abgebrochen wurde, wird es nun neu angesetzt. Das teilte der Ligaverband am Dienstag mit.

Das am Sonntag abgebrochene Spiel der Handball-Bundesliga (HBL) zwischen dem HSV Hamburg und MT Melsungen wird neu angesetzt. Diese Entscheidung teilte der Ligaverband am Dienstag mit. Die Partie in Hamburg war noch in der ersten Halbzeit aufgrund eines medizinischen Notfalls auf den Zuschauerrängen vorzeitig beendet worden. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.