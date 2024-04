46:9 gegen Israel DHB-Frauen mit Rekordsieg vor Start in Olympia-Quali

Rekord bei der Generalprobe: Deutschlands Handballerinnen haben die EM-Qualifikation mit einem historischen Sieg abgeschlossen und starten voller Selbstbewusstsein in die Olympia-Mission. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch deklassierte Israel am Sonntag in Heidelberg mit 46:9 (23:4) und feierte damit den höchsten Erfolg in der deutschen Länderspiel-Historie. Erstmals überhaupt erzielte ein deutsches Frauen-Team mehr als 45 Tore in einem Spiel.