43:21 gegen Ukraine Handballerinnen lösen EM-Ticket und bangen um Grijseels

In der kommenden Woche stehen die wichtigen Partien beim Olympia-Qualifikationsturnier gegen Slowenien, Montenegro und Außenseiter Paraguay in Neu-Ulm ab dem 11. April an. Die deutschen Handballerinnen waren zuletzt 2008 bei den Sommerspielen dabei. „Jeder drückt die Daumen, weil wir sie wirklich brauchen“, sagte Bölk über Grijseels: „Es wäre sehr wichtig für uns, dass sie vor allem in der nächsten Woche spielen kann.“