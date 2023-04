Handballer vor Testspielen Nachwuchskräfte sollen frischen Wind bringen

Auf dem Weg zur Heim-EM setzt Handball-Bundestrainer Alfred Gislason auf frische Impulse. Für die anstehenden Testspiele gegen Schweden (27. April) in Kristianstad und Spanien (30. April) in Berlin nominierte der Isländer fünf Neulinge, die sich beim Lehrgang in der Hauptstadt im Kreis der erfahrenen Kräfte einbringen sollen. Es sei vor der EM (10. bis 28. Januar 2024) der letzte Lehrgang, „um noch etwas zu probieren“, sagte Gislason.