Rückenwind vor Abflug : Handballer gewinnen Olympia-Härtetest gegen Ägypten

Nürnberg Die deutschen Handballer feiern bei ihrer Olympia-Generalprobe in Nürnberg gegen Ägypten ein weiteres Erfolgserlebnis. Die Medaillen-Mission in Tokio kann beginnen.

Drei Tage vor dem Abflug nach Tokio tankte das DHB-Team durch den Sieg beim Drei-Länder-Turnier in Nürnberg weiteres Selbstvertrauen. "Wir haben es über 45 Minuten herausragend gemacht. Das gibt Mut. Es war gut, so einen Härtetest zu haben", lobte der zurückgekehrte Spielmacher Philipp Weber.

Der Magdeburger war mit fünf Treffern bester Werfer der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die zwei Tage zuvor dem olympischen Vorrundengegner Brasilien an selber Stelle bereits keine Chance gelassen hatte (36:26). 768 Zuschauer sorgten am Sonntagnachmittag beim letzten Formcheck, der sich bis zur Pause als echter Stresstest entpuppte, erneut für eine gute Stimmung.

Die Folge: Deutschland kam wieder heran. Beim ersten Gegenstoß des Spiels brachte Marcel Schiller den Gastgeber wieder in Führung, Weber traf per Freiwurf kurios wie gekonnt zur ersten Zwei-Tore-Führung - 12:10 (30.).

Nach dem Seitenwechsel fielen mehr einfache Tore. Das hatte jedoch auch mit dem deutlich verbesserten Tempospiel des deutschen Teams zu tun. Beim 19:14 (39.) wuchs der Vorsprung auf fünf Tore an, in der Schlussphase stand er zwischenzeitlich bei acht Treffern.

Am Mittwochabend hebt das DHB-Team aus Frankfurt/Main zunächst zur zweiten Vorbereitungsphase nach Tokushima ab, ehe am 22. Juli die Weiterreise in die japanische Hauptstadt ins Olympische Dorf ansteht. Das erste Spiel steht einen Tag nach der Eröffnungsfeier am 24. Juli gegen Europameister Spanien an.