„Seelenstriptease“ benötigt Neutralität : Zschocke fordert unabhängige DHB-Aufklärung

Großwallstadt Mia Zschocke hat nach den Vorwürfen psychischer Gewalt im Frauen-Handball eine unabhängige Instanz im Aufklärungsprozess gefordert.

„Ich habe klar gesagt, dass man eine externe, neutrale Person braucht, um Kritik zu äußern“, sagte Zschocke dem SID am Dienstag über ein Gespräch mit DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Jedem sollte bewusst sein, „dass bei so einer Aufarbeitung oft eine neutrale Instanz benötigt wird, um eine gewisse Neutralität zu wahren“.

Der DHB hatte nach den schweren Vorwürfen, die am Samstag im Spiegel unter dem Titel „Psychoterror im deutschen Frauenhandball“ gegen einen langjährigen Bundesliga-Trainer öffentlich gemacht worden waren, am Montag mitgeteilt, die Vorwürfe „sehr ernst“ zu nehmen, das eigene Vorgehen „kritisch“ zu hinterfragen und seine Prozesse zu überprüfen.

Gemeinsam mit ihrer ehemaligen Mitspielerin bei Borussia Dortmund , Amelie Berger, hatte Zschocke die Anlaufstelle gegen Gewalt im Sport kontaktiert. Die beiden Nationalspielerinnen hatten den DHB im Zuge der Veröffentlichungen in die Pflicht genommen und gesagt: „Für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn unser Verband mehr Schutz und mehr Unterstützung in solch sensiblen Angelegenheiten bieten würde.“

Auch aus der Liga gab es konkrete Vorschläge, um ähnliche Fälle in Zukunft zu vermeiden. Peter Prior, langjähriger Manager des Buxtehuder SV, regte an, zur „Hilfe und Unterstützung für Trainer“ etwa „ein Coaching mit einem Psychologen“ an: „Das ist in der Wirtschaft durchaus nicht unüblich.“