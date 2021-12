Viertelfinale winkt : Handball-Frauen eilen zum nächsten Sieg bei der WM

Granollers Die DHB-Frauen eilen bei der WM in Spanien weiter von Sieg zu Sieg. Durch einen deutlichen Erfolg gegen die Republik Kongo ist das Viertelfinale nun zum Greifen nah.

Emily Bölk und Co. ließen am Mittwochabend vor rund 550 Zuschauern in Granollers nichts anbrennen und beherrschten den krassen Außenseiter mit einer konzentrierten Vorstellung von Beginn an. Beim nie gefährdeten vierten Erfolg im vierten WM-Spiel avancierten Johanna Stockschläder mit sechs sowie Kapitänin Alina Grijseels und Amelie Berger mit je fünf Treffern zu den besten deutschen Werferinnen.