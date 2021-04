Klarer Sieg gegen Portugal : Deutsche Handballerinnen sichern sich ihr WM-Ticket

Hamm Lange tun sich die deutschen Handballerinnen gegen Portugal schwer, ihr WM-Ticket sichern sie sich dennoch souverän. Trotz des klaren Siegs im Play-off-Rückspiel wartet viel Arbeit auf Bundestrainer Groener.

Trotz einer teils mühsamen Vorstellung gegen Außenseiter Portugal haben sich die deutschen Handballerinnen ihr Ticket für die kommende Weltmeisterschaft souverän gesichert. Im Play-off-Rückspiel in Hamm setzte sich die DHB-Auswahl am Dienstagabend mit 34:23 (15:11) gegen die Portugiesinnen durch. Das Hinspiel am vergangenen Samstag hatte die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener bereits mit 32:27 gewonnen.