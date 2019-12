Handball : Niederlande und Spanien im WM-Finale

Kumamoto Die Niederlande und Spanien sind bei der Handball-WM der Frauen in Japan ins Finale eingezogen. Beide Finalisten konnten den Titel bislang noch nie gewinnen.

Die Niederlande und Spanien stehen sich am Sonntag (12.30 Uhr/sportdeutschland.tv) im Überraschungs-Endspiel der Frauen-Handball-Weltmeisterschaft gegenüber. Die Niederländerinnen, die in der Hauptrunde gegen Deutschland verloren hatten, bezwangen im Halbfinale am Freitag im japanischen Kumamoto Russland mit 33:32 (16:16) und beendeten damit die Siegesserie des großen Favoriten, der zuvor alle acht WM-Spiele souverän gewonnen hatte. Der Siegtreffer für die Niederlande gelang Laura van der Heijden vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim.