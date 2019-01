WM-Handballer im Dauerstress: „Du bekommst frei, wenn du verletzt bist“

Berlin Zwei Spiele in zwei Tagen: Der WM-Doppelpack der deutschen Handballer gegen Russland und Frankreich ist eine enorme Belastung. Doch die ist ein ständiger Begleiter im Handball.

Eisbad, Ergometer, Sauna: Die deutschen Handballer haben so ihre Tricks, wie sie die enorme Belastung durch den WM-Doppelpack gegen Russland und Frankreich innerhalb von 26 Stunden am besten verkraften. Und nicht alles davon ist gesund. "Es gibt viele Spieler, die sich mal ein Schmerzmittel reinhauen", gab Kapitän Uwe Gensheimer kürzlich im Spiegel zu.

In Berlin bestreiten Gensheimer und Co. ihre fünf Vorrundenspiele in acht Tagen. Zum Vergleich: Bei der Fußball-WM in Russland haben die Teams im Schnitt alle vier Tage ein Spiel bestritten. Ein Traum für die Handballer, der unerfüllt bleiben wird. Die Tendenz geht in die andere Richtung: Durch die Aufstockungen der WM (von 24 auf 32) ab 2021 und der EM (von 16 auf 24) ab 2020 wird der Zeitplan noch enger.