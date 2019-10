Mit 17 Spielerinnen nach Japan : Handball-WM-Kader der Frauen ohne Überraschungen

Stuttgart Mit drei Torhüterinnen wird Frauen-Bundestrainer Henk Groener die Handball-Weltmeisterschaft in Japan angehen. Mindestziel ist Platz sieben.

Ann-Cathrin Giegerich vom Thüringer HC wird neben den gesetzten Dinah Eckerle und Isabell Roch das Team ergänzen. Die Reisezeit nach Japan sei zu lang, um ansonsten auf einen möglichen kurzfristigen Ausfall auf der Torhüter-Position reagieren zu können, begründete Groener am Dienstag in Stuttgart diese Maßnahme.

Mindestziel ist es, die WM auf dem siebten Platz zu beenden und damit an einem Qualifikationsturnier für die Sommerspiele 2020 teilnehmen zu können. „Wir haben festgestellt, dass wir noch nicht ganz an der Weltspitze angekommen sind. Klares Ziel ist, dass wir die Hauptrunde erreichen. Das ist nicht so einfach“, sagte Groener, der seinen Bundestrainer-Vertrag noch vor der WM verlängern soll.

Am 30. November bestreiten die deutschen Handballerinnen ihren WM-Auftakt gegen Brasilien. Weitere Gruppengegner sind Australien, Dänemark, Frankreich und Südkorea. Die besten Drei ziehen in die Hauptrunde ein.

Vor der Abreise nach Japan steht am 21. November in Stuttgart noch ein Testspiel gegen WM-Teilnehmer Montenegro an. Voraussichtlich am 26. oder 27. November soll ein abschließender Test in Japan ausgetragen werden, der Gegner steht aber noch nicht fest.