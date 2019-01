Domagoj Duvnjak (30/Kroatien): Die WM in Deutschland ist quasi Duvnjaks zweites Heim-Turnier in Serie. Nachdem der Kapitän des THW Kiel bei der EM in Kroatien schon nach dem Auftaktspiel passen musste, will er seinem Team nun in Deutschland, seiner Wahlheimat, zum ganz großen Wurf verhelfen. Seit 2009 verdient Duvnjak in der Bundesliga sein Geld, gewann zwei Meisterschaften, zwei Mal den DHB-Pokal und die Champions League. Der ganz große Wurf fehlt dem Welthandballer von 2013 nur noch mit der Nationalmannschaft - bei der bevorstehenden WM sind seine Kroaten - trotz der Ausnahmefähigkeiten von Duvnjak - aber nur Außenseiter.