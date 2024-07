Coolness im Blut Wie Grünschnabel Marko Grgic für frischen Wind beim DHB-Team sorgt

Beim 35:30 gegen Europameister Frankreich überzeugte die gesamte DHB-Auswahl, in der Grgic mit seiner kleinen Show ein belebendes Element war. Der Rückraumspieler des ThSV Eisenach kam früh für Julian Köster in die Partie. Und Grgic, die Überraschung im Olympia-Kader von Alfred Gislason, benötigte nur wenig Anlaufzeit. Der Grünschnabel setzte seine Mitspieler in Szene, übernahm Verantwortung bei Siebenmetern und schloss selbst aus der zweiten Reihe ab. Vier Tore standen am Ende für ihn zu Buche.