Umbruch im DHB-Team : Kapitän Gensheimer tritt aus Handball-Nationalmannschaft zurück

It`s time to say goodbye! 😢 @uwegensheimer und Steffen Weinhold beenden ihre internationale Laufbahn!



Hendrik Pekeler legt eine Nationalmannschaftspause ein und @JogiBitter steht nur noch im Notfall zur Verfügung.



Wir sagen DANKE, Jungs! 🙏👏#WIRIHRALLE #Handball pic.twitter.com/tZDJF1mQnL