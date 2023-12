„Ein Großer unseres Sports“ Handball-Star Gensheimer kündigt Karriereende an

„Es ist ein emotional trauriger Tag und ein schwerer Moment für mich. Aber gleichzeitig freue ich mich auf die neue Aufgabe“, sagte der Weltklasse-Linksaußen am Freitag bei einer Pressekonferenz in Mannheim. Fast 20 Jahre trug Gensheimer das Trikot der Löwen, die neue Rolle in der sportlichen Führung des DHB-Pokalsiegers ist der logische nächste Schritt.