Kreuzbandriss bei Handball-Nationalspieler : Saison- und EM-Aus für Suton

Nationalspieler Tim Suton hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt damit für den Rest der Saison aus. Auch die Handball-EM findet damit ohne den 23-Jährigen statt.

Suton war von Bundestrainer Christian Prokop für die WM in Januar nachnominiert worden. Zuletzt gehörte er auch verletzungsbedingt nicht mehr zum Kader. Bei der EM in Norwegen, Schweden und Österreich (9. bis 26. Januar) trifft die deutsche Mannschaft in der Gruppe C auf die Niederlande, Titelverteidiger Spanien und Lettland.