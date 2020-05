Zur Begrenzung der Angriffszeit : Kiels Trainer Jicha für Einführung einer Wurfuhr im Handball

Kiel Trainer Filip Jicha vom deutschen Handball-Meister THW Kiel hat sich in der Bundesliga für die Einführung einer Wurfuhr ausgesprochen. So soll die Angriffszeit begrenzt werden.

Meistertrainer Filip Jicha fordert die Einführung einer begrenzten Angriffszeit im Handball. „Die Linie der Schiedsrichter verlangsamt das Spiel. In der Bundesliga haben wir im Schnitt fünf Angriffe weniger als zum Beispiel in der Champions League. Das sind fünf Gelegenheiten weniger pro Spiel, ein Tor zu erzielen. Das ist doch nicht förderlich für die Attraktivität unseres Sports“, sagte der Coach des THW Kiel der „Handballwoche“. Er sei daher „ein Befürworter der Shot Clock in der Bundesliga.“