Handball-Bundesliga : Kiel geht als Tabellenführer ins Saisonfinale - Remis reicht zum Titel

Der THW Kiel steht dicht vor der Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga. Der deutsche Rekordmeister gewann am Donnerstag sein Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe mit 33:23 (20:9) und geht als Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung vor dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt ins Saisonfinale. Die Kieler müssen am kommenden Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen antreten, Flensburg empfängt HBW Balingen-Weilstetten. Kiel würde auch ein Remis zur Meisterschaft reichen, da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidet. Diesen haben die Kieler gewonnen (29:21, 28:31).