Corona-Pandemie : Kieler Handballer erhalten Meisterschale vor leeren Rängen

Ohne Fans, ohne Sektfontänen, dafür mit Abstand und Schutzmasken. Vor leeren Rängen haben die Handballer des THW Kiel erstmals nach fünf Jahren wieder die Meisterschale in die Luft gereckt. Wegen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie mutete die feierliche Ehrung des neuen Handballmeisters am Donnerstag etwas bizarr an. „Das war einfach surreal, sich so dafür feiern zu lassen vor einer fast leeren Halle“, sagte Nationalspieler Hendrik Pekeler.