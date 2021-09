Revanche für Pokalpleite : THW Kiel gewinnt zum elften Mal den Supercup

Düsseldorf Der THW Kiel startet standesgemäß in die neue Saison. Mit dem Gewinn des Supercups gegen Pokalsieger Lemgo nimmt der Rekordmeister erfolgreich Revanche für die Pleite im Pokal-Halbfinale.

Singend und tanzend sind die titelhungrigen Handballer des THW Kiel in die neue Saison gestartet. Am Samstagabend gewann der Rekordmeister durch das 30:29 (17:14) gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe zum elften Mal den Supercup. Das Team von Trainer Filip Jicha nahm vor 3007 Zuschauern in Düsseldorf auch erfolgreich Revanche für die bittere Niederlage gegen den TBV im Pokal-Halbfinale. Bester Werfer beim THW war Niclas Ekberg mit fünf Toren. Für Lemgo war Gedeon Guardiola mit sieben Treffern am erfolgreichsten.