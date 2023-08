Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen Dreifach-Mutter Kettemann liebt die Herausforderung als Handball-Chefin

Vertrauen – ohne das geht es für Kettemann auch im Verein nicht. Ihr Team in der Geschäftsstelle halte ihr den Rücken frei. Ständig gebe es neue Herausforderungen. „Ich habe so viele Ideen und Visionen. Gerade auch was die Digitalisierung betrifft. Da gibt es noch so viele Themen. Sei es eine neue Homepage, wie wir unsere Social-Media-Kanäle bedienen oder Ideen für TikTok. Manchmal muss ich mich etwas zurücknehmen, um alle im Verein auch mitzunehmen“, sagt Kettemann selbstkritisch, aber auch voller Tatendrang. „Ich möchte, dass wir als Verein Maßstäbe setzen, Vorreiter in diesen Bereichen werden.“