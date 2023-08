Entscheidung im Siebenmeterwerfen Kiel siegt im Supercup-Krimi

Der Supercup war die erste Belastungsprobe in einer langen und kräftezehrenden Handballsaison. Und Belastung, besser: Belastungssteuerung ist dann auch eines der Wörter, die man in diesen Tagen im Handball-Orbit am häufigsten hört. Denn mehr vielleicht noch als in anderen Jahren schielen zwei Seiten aufs wertvolle Gut der Bundesligaspieler: die Liga (HBL) selbst, die dem neuen Medienpartner Dyn natürlich das bestmögliche Produkt, sprich den bestmöglichen Sport anbieten will. Und der Deutsche Handball-Bund (DHB), der seinerseits aus der Heim-EM im kommenden Januar den maximalen Nutzen ziehen möchte und auch bei Olympia in Paris im Sommer nur allzu gerne begeistern würde. Beides geht am besten mit Nationalspielern, die sich jeweils in den Ligamonaten zuvor nicht verletzt haben.