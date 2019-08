Handball-Supercup in Düsseldorf : Kiels neuer Trainer Jicha vor Feuertaufe gegen SG Flensburg-Handewitt

Handball-Supercup in Düsseldorf

Düsseldorf Nach vier Jahren "ohne" steht der Gewinn der Meisterschaft beim THW Kiel über allem. Der Supercup am Mittwoch gegen Meister SG Flensburg-Handewitt gilt für Neu-Trainer Filip Jicha als Feuertaufe.

Filip Jicha hat das Jagdfieber gepackt. Saisonstart, Derby - und dann geht es bei seiner Feuertaufe als Nachfolger des legendären Alfred Gislason auch noch um den ersten Titel. "Wir nehmen die Begegnung richtig ernst", sagte der neue Trainer des THW Kiel vor dem Supercup-Duell gegen den Erzrivalen SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch (19.30 Uhr/Sky Sport News HD) in Düsseldorf: "Wir wollen das Maximale geben, um den Titel mit nach Kiel zu nehmen."

Die traditionelle Ouvertüre der Handball-Saison zwischen Meister und Pokalsieger steht in diesem Jahr ganz im Zeichen einer neuen Ära beim deutschen Rekordchampion aus Kiel: Nach elf Jahren unter Gislason und zuletzt vier Spielzeiten ohne Meistertitel soll Ex-Profi Jicha die Zebras wieder zurück auf den Handball-Thron führen. Einen besseren Auftakt als das 100. Landesderby gegen Flensburg, den Liga-Champion der letzten beiden Jahre, könnte es wohl kaum geben.

Der Name Jicha klingt in Kiel noch immer wie ein Versprechen. Als Spieler führte er den THW zu sieben Meistertiteln, holte fünf Mal den DHB-Pokal und gewann zwei Mal die Champions League. Als verantwortlicher Coach ist Jicha aber ein Neuling. Ein Jahr assistierte der tschechische Welthandballer von 2010 unter Gislason, nun steht er selbst in der Pflicht.