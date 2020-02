Handball : Flensburg beendet schwarze Serie in der Champions League

Köln Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt hat seine schwarze Serie in der Champions League beendet und kann sich noch Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale machen.

Nach sechs Niederlagen in Folge gewann das Team von Trainer Maik Machulla bei Schlusslicht RK Zagreb 26:25 (11:9) und festigte damit Rang fünf in der Gruppe A. Mit dieser Platzierung würde die SG den Einzug ins Achtelfinale schaffen.

Flensburg ging die Partie in Kroatien konzentriert an, geriet gegen den Rekordmeister insgesamt nur einmal in Rückstand (3:4). In der Schlussphase mussten die Gäste aber kräftig um den Sieg zittern, als die Gäste 1:08 Minuten vor Schluss beim Stand von 25:26 im Ballbesitz waren. Als jedoch SG-Keeper Benjamin Buric einen harmlosen Wurf parieren konnte, retteten seine Kollegen den Vorsprung glücklich über die Zeit.