Handball im Fernsehen : ServusTV zeigt deutsche Champions-League-Spiele live

ServusTV Deutschland wird in der kommenden Königsklassen-Saison im Handball ausgewählte Spiele der deutschen Klubs live übertragen. Mit dabei sind die SG Flensburg-Handewitt und Meister THW Kiel.

15. September um 18:45 Uhr: Brest vs. Kiel

22. September um 20:45 Uhr: Kiel vs. Elverum

29. September um 20:45 Uhr: Flensburg vs. PSG

13. Oktober um 18:45 Uhr: Kiel vs. Zagreb

21. Oktober um 18:45 Uhr: Veszprem vs. Flensburg

27. Oktober um 20:45 Uhr: Vardar vs. Kiel

18. November um 18:45 Uhr: Kiel vs. Aalborg

24. November um 18:45 Uhr: Aalborg vs. Kiel

01. Dezember um 18:45 Uhr: Motor vs. Flensburg

09. Dezember um 18:45 Uhr: Szeged vs. Kiel