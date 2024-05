„Haben uns das erarbeitet“ SC Magdeburg nach drittem Meistertitel auf Quadruple-Kurs

Der SC Magdeburg hat sich nach 2001 und 2022 zum dritten Mal die deutsche Handball-Meisterschaft geholt. Nun strebt das Team von Bennet Wiegert am 8. und 9. Juni in Köln das Nonplusultra an. Der Weltpokalsieger will nach dem DHB-Pokal und der Meisterschaft den Titel in der Champions League verteidigen - dann wäre das Quadruple perfekt. Mit dem souveränen 34:21 (19:11) am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen machte der SCM die Meisterschaft einen Spieltag vor Bundesliga-Abschluss perfekt. Die Ehrung erfolgt dann an diesem Sonntag nach dem letzten Heimspiel gegen die HSG Wetzlar (16.30 Uhr/Dyn).