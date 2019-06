Handball : Magdeburg erhält keinen Champions-League-Platz

Hamburg Der SC Magdeburg spielt in der kommenden Saison nicht in der Champions League. Der Upgradeantrag des Bundesligisten wurde abgelehnt.

Die Handballer des SC Magdeburg spielen in der kommenden Saison nicht in der Champions League. Wie die Europäische Handball-Föderation am Freitag bekannt gab, wurde der Antrag des Tabellen-Dritten der vergangenen Bundesligasaison auf ein sogenanntes Upgrade in das 28er-Feld nicht berücksichtigt.