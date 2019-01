Star des deutschen Handball-Teams: Rhein-Neckar Löwen holen Gensheimer zurück „nach Hause“

Mannheim Die Rhein-Neckar Löwen haben Uwe Gensheimer verpflichtet. Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft kehrt damit aus Paris in seine Heimat zurück.

Die Rhein-Neckar Löwen machten es bei ihrer Pressekonferenz am Mittwochmorgen gar nicht lange spannend. Sie spielten direkt ein Video ein, dass den Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer in seiner derzeitigen Heimat Paris zeigt. Er steht am Eifelturm und ruft auf französisch ein Taxi. Als der Fahrer fragt, wohin es gehen soll, sagt Gensheimer: „nach Hause“. Es werden einige Bilder von Gensheimers früherer Zeit bei den Löwen gezeigt. Dann weckt ihn der Taxifahrer aus dem Traum und er steigt in Mannheim aus.

Das Video endet, und Uwe Gensheimer kommt in der Realität in den Raum. „Es fühlt sich an, als würde jemand nach Hause kommen, der einfach hier her gehört“, sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann bei der Vorstellung. Der 32-Jährige wird ab Sommer 2019 wieder das Trikot der Löwen tragen. Sein Vertrag geht bis 2022. „Ich hatte eine wunderschöne Zeit in Paris. Es war ein großer Ansporn, mal was anderes zu machen, aus der Heimat heraus zu kommen, wo ich immer war“, sagt Gensheimer. Jetzt sei es, wie nach Hause zu kommen. „Es war an der Zeit, wieder zurück zu kehren.“