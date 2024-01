Handball-Revolution? Top-Funktionär Hanning plant „Team Deutschland“

Anders als etwa in der Basketball Bundesliga (BBL) und der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gibt es in der HBL keine sogenannte Ausländerquote, um den Einsatz nicht-deutscher Spieler zu reglementieren. Dies soll nach Hannings Idee weiter so bleiben, aber: „Ich möchte einfach beweisen, dass es in der ersten Liga mit deutschen Talenten geht. Ich hätte darauf Riesenbock, und der ganze Handball müsste Bock haben, dass diese Mannschaft sich als wettbewerbsfähig erweist“, sagte der ehemalige DHB-Vizepräsident.