Handball: Rekordmeister THW Kiel droht Saison ohne Europacup

Kiel/Hamburg Die Pleite im 97. Derby gegen Flensburg war für denTHW Kiel besonders bitter: Sie könnte das Aus für die internationalen Wettbewerbe bedeuten.

Europacup ohne den THW Kiel? Was jahrzehntelang unvorstellbar war, dürfte in der kommenden Saison Realität werden. Denn durch die schmerzhafte 25:29-Heimpleite im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt sind die Chancen des Rekordmeisters selbst auf den Trostpreis EHF-Cup-Teilnahme auf ein Minimum gesunken. Kurz vor dem Saisonende ist der THW am vorläufigen Tiefpunkt angelangt.

"Das war ein richtiger Dämpfer", sagte THW-Sportchef Viktor Szilagyi geknickt. Nach einer Saison voller Pleiten, Pech und Pannen und dem vorzeitigen Ende aller Titelträume in Meisterschaft, Pokal und Champions League wollte der Branchenprimus, seit 1994 Stammgast auf internationalem Terrain, zumindest noch die 25. Europacup-Qualifikation in Serie retten - doch das Unternehmen Rang vier, der aller Voraussicht nach zum Start im EHF-Pokal berechtigt, ist drei Spieltage vor dem Saisonende kaum noch zu realisieren.

Kiel muss auf Patzer der Konkurrenz hoffen

Was den einstmals so stolzen Kielern bleibt, ist ein Rest Hoffnung. "Wir müssen den Blick nach vorn richten, unsere verbleibenden Spiele gewinnen und hoffen, dass die Konkurrenz so spielt, dass wir unser Saisonziel noch erreichen", sagte Szilagyi. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf die Füchse Berlin, die allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand haben, drei Zähler sind es auf den Dritten SC Magdeburg. Und von hinten drückt Pokalfinalist TSV Hannover-Burgdorf, der nach Minuspunkten gleichauf mit dem THW liegt.