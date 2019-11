Handball : Olympia-Qualifikationsturnier findet in Berlin statt

Berlin Der Deutsche Handballbund (DHB) richtet im kommenden Jahr eines der drei Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele 2020 aus. Zuvor hat das DHB-Team aber noch bei der Europameisterschaft die Chance auf die direkte Qualifikation.

Die deutschen Handballer spielen im Falle einer verpassten direkten Olympia-Qualifikation in Berlin um ihre letzte Chance auf die Teilnahme an den Sommerspielen 2020 von Tokio. Das Turnier mit insgesamt vier Mannschaften findet vom 17. bis 19. April in der Max-Schmeling-Halle in der Hauptstadt mit, wie der Deutsche Handballbund am Freitag mitteilte. Aus dem Feld mit zwei europäischen und einem afrikanischen Team schaffen zwei Mannschaften den Sprung zu Olympia in Tokio.