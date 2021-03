Bestbesetzung wieder möglich : Deutsche Handballer kämpfen mit fünf Rückkehrern um Olympia-Ticket

Dortmund Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen mit Spannung erwarteten Kader für die Olympia-Qualifikation bekanntgegeben. Er will das Turnier mit dem derzeit stärksten Aufgebot bestreiten, über das die deutschen Handballer verfügen. Die Gegner sind stark.

Bundestrainer Alfred Gislason nominierte am Montag 19 Spieler für das Turnier (12. bis 14. März in Berlin) mit dem WM-Zweiten Schweden, dem EM-Vierten Slowenien und Afrika-Vertreter Algerien, bei dem zwei Tickets für die Sommerspiele in Tokio vergeben werden. Er kann in der Olympia-Qualifikation wieder auf den „Kieler Block“ und damit auf seine Bestbesetzung zurückgreifen. Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold kehren nach ihrem kollektiven WM-Verzicht zurück ins deutsche Team.