Handball-Nationaltorhüter : Bitter kehrt nach Hamburg zurück

Johannes Bitter. Foto: AFP/KHALED ELFIQI

Johannes Bitter kehrt zum HSV Hamburg zurück. Wie der Zweitligist am Montag mitteilte, steht der deutsche Nationalkeeper in der Saison 2021/22 wieder im Tor des Tabellenführers. Für den 38-Jährigen ist die Rückkehr an die Elbe eine Herzensangelegenheit.

Nationaltorhüter Johannes Bitter (38) kehrt zur kommenden Saison zum HSV Hamburg zurück. Der Zweitliga-Tabellenführer stellte seinen prominenten Neuzugang am Montag auf einer Pressekonferenz in der Hansestadt vor. Bitter, Weltmeister von 2007, wechselt im Sommer nach dann fünfeinhalb Jahren vom Erstligisten TVB Stuttgart zurück an die Elbe und unterschrieb dort einen ligaunabhängigen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2026.

"Ich bin super froh, wieder da zu sein, und hoffe, dass wir irgendwann wieder vor 5000 oder 10.000 Zuschauern spielen können", sagte Bitter: "Ich habe über all die Jahre immer einen engen Draht zum Verein gehabt. Mein Herz hängt am Handball in Hamburg." Dem 38 Jahre alten Routinier sollen zuletzt auch Angebote aus der Bundesliga und vom spanischen Topklub FC Barcelona vorgelegen haben.

Für Bitter, der bereits von 2007 bis 2016 für die Hamburger spielte und dessen Familie noch immer in der Hansestadt lebt, ist es die Rückkehr an jene Wirkungsstätte, an der er mit den Triumphen im Pokal 2010, in der deutschen Meisterschaft 2011 und der Champions League 2013 seine erfolgreichste Zeit als Profi erlebte. Bitter hatte die glorreichen Jahre des Klubs entscheidend mit geprägt - ehe infolge jahrelanger Finanzprobleme Anfang 2016 der Rückzug aus der Bundesliga folgte.

Inzwischen hat sich der HSVH wieder berappelt und von der 3. Liga hochgekämpft. Als Zweitliga-Spitzenreiter winkt im Sommer die Rückkehr in die Bundesliga. "Für mich ist die erste Liga keine Pflicht", sagte Bitter: "Ich glaube daran, dass dieser Standort wieder ins Rampenlicht muss, und ich glaube, dass das möglich ist. Mir persönlich ist es total egal, ob in einem Jahr, in drei Jahren oder in fünf Jahren wieder ans Tor nach oben geklopft wird."

(old/sid)