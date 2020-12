Handball-Nationalmannschaft : Wiencek verzichtet auf WM-Teilnahme

Kiel Der Handballer Patrick Wiencek wird nicht an der im Januar stattfindenden Weltmeisterschaft in Ägypten teilnehmen. Der Deutsche Handballbund hatte die Teilnahme jedem Spieler freigestellt.

Nationalspieler Patrick Wiencek wird nicht an der Handball-WM im Januar teilnehmen, der Kreisläufer des THW Kiel verzichtet auf das Turnier in Ägypten. Dies teilte Wiencek laut einer Klubmitteilung des Handball-Rekordmeisters Bundestrainer Alfred Gislason in einem persönlichen Telefonat mit.