Deutsche Handballer ziehen Fazit nach EM-Quali : „Wir haben tolles Potenzial“

Nürnberg Die deutschen Handballer haben eine perfekte EM-Qualifikation absolviert. Entsprechend positiv blicken sie in die Zukunft.

Für Prokop selbst geht es am Dienstag mit einem Trainerlehrgang an der Sportschule in Hennef weiter. Am Mittwoch ist er beim Tennisturnier in Halle zu Besuch, "dann sehe ich hoffentlich auch Roger Federer". Am 28. Juni steht dann die Auslosung der EM-Gegner in Wien an, bevor sich Prokop im Juli in den Urlaub verabschiedet - und das mit einem "guten Gefühl".