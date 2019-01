Weltmeisterschaft beginnt: Diese deutschen Sportstars fiebern mit der Handball-Nationalmannschaft

Hamburg/Berlin Egal, ob Basketball-Superstar Dirk Nowitzki, der langjährige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko oder Musiker Joey Kelly: Die Vorfreude auf die Handball-WM in Deutschland ist groß.

Dirk Nowitzki hofft auf eine "riesige Euphorie" im Land, Wladimir Klitschko fiebert als Fan auf der Tribüne mit, Berti Vogts glaubt fest an die Halbfinale-Teilnahme: Die Vorfreude auf die Handball-WM in Deutschland und Dänemark geht weiter über die Grenzen der Sportart hinaus.

Auch die Fußballer haben die Handball-WM auf dem Zettel. Europameister-Coach Berti Vogts hält das Halbfinale für realistisch. "Die Chance ist da, wenn alle zusammen daran glauben", sagte Vogts dem SID und appellierte an die Zuschauer, dass man die deutsche Mannschaft "auch in einer Phase, in der es vielleicht nicht so gut läuft, auch unterstützt". Deutschland sei schließlich "nicht der Topfavorit".