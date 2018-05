Handball-Nationalmannschaft: Christian Prokop nominiert 20 Spieler für Japan-Reis

Handball-Nationalmannschaft : Prokop nominiert 20 Spieler für Japan-Reise

Foto: dpa, frg nic 8 Bilder Das ist Christian Prokop

Mit 20 Spielern treten die deutschen Handballer ihre Japan-Reise (7. bis 17. Juni) an. Der von Bundestrainer Christian Prokop nominierte Kader wird zuvor auch das Länderspiel gegen den Vize-Weltmeister Norwegen am 6. Juni in der Münchener Olympiahalle bestreiten.

In Japan sind am 13. und 16. Juni dann zwei Duelle gegen den vom ehemaligen DHB-Coach Dagur Sigurdsson betreuten Olympia-Gastgeber von 2020 geplant.

"Wir haben in den Länderspielen attraktive und starke Gegner, auf die wir uns freuen", sagte Prokop: "Vor allem gegen Norwegen bedarf es in München einer starken Leistung. Mit der Japan-Reise verfolgen wir verschiedene Ziele, die von Regeneration, Training und Testspielen über das Kennenlernen der Kultur bis hin zur weiteren Stärkung des Mannschaftsgeistes reichen."

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft sich am 4. Juni, einen Tag nach dem letzten Bundesliga-Spieltag, in München. Das Spiel gegen Norwegen (20.00 Uhr) ist Teil eines umfangreichen Handball-Pakets, denn unmittelbar vor der Partie treten die deutschen Handball-Frauen gegen Polen (17.30 Uhr) an. Der nächste Gegner Japan hatte erst vor einigen Tagen eine Wildcard für die WM 2019 in Deutschland und Dänemark erhalten. -

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Silvo Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain/FRA), Finn Lemke (MT Melsungen), Patrick Wiencek (THW Kiel), Tobias Reichmann (MT Melsungen), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), Steffen Weinhold (THW Kiel), Tim Kneule (Frisch Auf Göppingen), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf), Evgeni Pevnov (TSV Hannover-Burgdorf), Julius Kühn (MT Melsungen), Matthias Musche (SC Magdeburg), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Niclas Pieczkowski (SC DHfK Leipzig), Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Paul Drux (Füchse Berlin), Tim Suton (TBV Lemgo)

(SID)