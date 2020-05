Nach 25 Jahren : Handball-Star Sigurdsson macht Schluss

Köln Nach Meistertiteln in fünf Ländern, Silber bei Olympia und einem Weltrekord ist Schluss: Der isländische Handball-Star Gudjon Valur Sigurdsson beendet seine herausragende Karriere.

Die Reaktionen auf das Karriereende sprechen für sich. "Legende", "König", "GOAT" (Greatest Of All Time) - Worte von ehemaligen Mitspielern wie Handball-Star Nikola Karabatic, Trainern und Vereinen. Gudjon Valur Sigurdsson hat in seiner 25-jährigen Handball-Karriere offenbar einiges richtig gemacht. Mit 40 Jahren ist inmitten der Corona-Krise Schluss.