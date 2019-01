DHB-Pokal: Füchse treffen im Halbfinale auf Kiel

Hamburg Rekordsieger THW Kiel trifft im Halbfinale des deutschen Handball-Pokals am 6. April in Hamburg auf die Füchse Berlin. Im zweiten Semifinale stehen sich Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg gegenüber.

„Die Teilnahme am Finalturnier war eines unserer großen Saisonziele“, sagte Kiels sportlicher Leiter Viktor Szilagyi. Nun will der bislang zehnmalige Sieger über die Füchse in das Endspiel am 7. April kommen: „Wir wollen das Finale bestreiten“, sagte Szilagyi. Berlins Sportkoordinator Volker Zerbe entgegnete: „Es ist immer eine Freude, in Hamburg beim Final Four zu spielen, und ganz besonders gegen den THW.“