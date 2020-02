Handball : Füchse Berlin patzen im EHF-Cup

Die Füchse Berlin haben sich nach ihrem Patzer in der Handball-Bundesliga auch auf europäischer Bühne einen Ausrutscher geleistet. Der Hauptstadtklub unterlag beim bis dato sieglosen spanischen Vertreter BM Logrona la Rioja in der Gruppenphase mit 25:26 (11:13).

Nach nur drei Punkten aus drei Spielen muss der Vorjahresfinalist bereits früh um seinen Traum von der Teilnahme am Final Four in eigener Halle bangen.