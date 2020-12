Ohne Bundestrainer Henk Groener : DHB-Frauen starten EM-Abenteuer - „Fingerzeig“ für Männer-WM?

Die deutschen Spielerinnen bejubeln einen Sieg. Foto: dpa/Guido Kirchner

Frankfurt/Main Die DHB-Frauen starteten am Dienstag ohne Bundestrainer in ihr EM-Abenteuer. Das Turnier in Dänemark könnte in Coronazeiten zu einem Fingerzeig für die Männer-WM werden.

Kim Naidzinavicius ließ sich vom Busfahrer noch schnell die Hände desinfizieren, Emily Bölk kletterte mit Mundschutz als letzte in den Mannschaftsbus: Schon der Start ins EM-Abenteuer lieferte einen Vorgeschmack auf die kommenden Tage und Wochen. Unter strengen Coronaschutzmaßnahmen begann für die deutschen Handballerinnen am Dienstag eine Reise ins Ungewisse.

"Wir sind froh, dass es endlich losgeht", sagte Kapitänin Naidzinavicius dem SID. Angst vor dem Virus hätten sie und ihre Mitspielerinnen keine, beteuerte die Rückraumspielerin, als sie und ihr Team ohne den coronabedingt fehlenden Bundestrainer Henk Groener den Trip per Bus und Charterflieger antraten. Im dänischen Kolding startet am Donnerstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) gegen Rumänien die Medaillen-Jagd.

"Wir sind alle davon überzeugt, dass das Turnier nicht stattfinden würde, wenn wir dort nicht absolut sicher wären und die Hygieneregeln nicht optimal ausgeführt werden würden", so Naidzinavicius. Und Bölk meinte nach einer "besonders verrückten" Vorbereitung ohne Trainer und Testspiele: "Wir müssen hoffen, dass alle gesund bleiben und dass Corona in diesem Turnier quasi nicht stattfindet."

Sorgen soll dafür eine sogenannte Bubble, eine Blase mit strengen und engmaschigen Kontrollen nach Vorbild der NBA, in die sich das deutsche Team nach der Ankunft in Kolding begab. Die Isolation von Mannschaften und Staff hat höchste Priorität, ein ähnlicher Corona-Ausbruch wie zuletzt bei den DHB-Männern mit vier positiv getesteten Nationalspielern soll unter allen Umständen verhindert werden. "Wir haben sicherlich ein paar Lehren gezogen und direkt angewendet", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Spätestens jetzt mit dem bevorstehenden EM-Start steht das erste Handball-Großturnier unter Corona-Bedingungen unter strenger Beobachtung - auch von den Männern. In Zeiten großer (Corona-)Ungewissheit und kontroverser WM-Debatten erhoffen sich Spieler, Klubs und Verbände vom Saisonhöhepunkt im Frauen-Handball neue Erkenntnisse und Argumente für oder wider eine Austragung des eigenen Turniers.

"Die Frauen-EM könnte eine Blaupause für das Männer-Turnier im Januar in Ägypten sein", sagte Liga-Chef Frank Bohmann dem SID und sprach von einem "Fingerzeig: Da werden wir ganz genau hinschauen. Konzepte können sich bewähren." Und auch DHB-Vorstandschef Mark Schober verspricht sich weitere Rückschlüsse für die Männer-WM. "Wir können weiter dazulernen. Da hilft die Frauen-EM an vielen Stellen", sagte Schober dem SID.

Bei den Frauen bestimmte das Coronavirus von Beginn an das Tempo und den Rhythmus der Turnier-Vorbereitung. Während der an COVID-19 erkrankte Groener sich noch immer in häuslicher Isolation befindet und sein Mitwirken auch beim Turnier-Auftakt fraglich ist, pendeln Naidzinavicius, Bölk und Co. seit Tagen regelmäßig zwischen Halle, Einzelzimmer und Teststation. Sämtliche Testspiele mussten coronabedingt abgesagt werden.

"Natürlich kamen immer mal ein paar Probleme, auf die wir reagieren mussten", sagte Naidzinavicius rückblickend auf die zehntägige Turnier-Vorbereitung in Frankfurt. Doch als Ausrede will sie all das nicht gelten lassen. Nach Platz zehn bei der EM 2018 und dem achten Rang bei der WM vor einem Jahr soll es diesmal bis ins Halbfinale gehen.

"Wir hoffen, dass wir aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt haben und dieses Jahr einen Schritt weiter gehen können", sagte Naidzinavicius. Und Bölk versicherte forsch: "Wir wollen als Team diese Medaille schaffen."

(stj / sid)