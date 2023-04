Lehrstunde vom Europameister Deutsche Handballer chancenlos gegen Schweden

Auch sportlich kassierte die deutsche Mannschaft in Schweden ihren nächsten kräftigen Dämpfer. Kapitän Johannes Golla und Co. waren gegen den WM-Vierten gut acht Monate vor der Heim-EM 2024 praktisch chancenlos. „Ich bin natürlich nicht zufrieden mit sehr vielem, was wir gemacht haben. Vor allem die Chancenverwertung war mit 24 Fehlwürfen sehr schlecht“, analysierte Gislason. Am Sonntag (15.35 Uhr/ARD) trifft das deutsche Team in Berlin zum Abschluss des EHF Euro Cups auf den WM-Dritten Spanien - und hat die Chance zur Wiedergutmachung.