„Viel möglich“ : Emily Bölk hat „Bock“ auf die EM-Medaille

Tatabanya/Hamburg Sie galt als Jahrhunderttalent, jetzt will sie liefern: Nach der Unruhe in der Vorbereitung strebt Emily Bölk mit dem deutschen Team bei der Handball-Europameisterschaft nach einer Medaille.

Emily Bölk befindet sich im Tunnel. Die Enttäuschungen der Vergangenheit? Verarbeitet. Die Unruhe in der Vorbereitung? Abgehakt. „Meine Aufgabe sehe ich jetzt darin, dass wir uns auf die Europameisterschaft fokussieren“, sagt Deutschlands bekannteste Handballerin im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst: „Das zählt in den kommenden Tagen.“

Tagelang waren die Vorwürfe psychischer Gewalt DAS Thema im deutschen Frauen-Handball - mit dem imponierenden 31:20 (17:12) im EM-Härtetest gegen Ungarn rückte nun das Sportliche wieder in den Vordergrund. „Wir haben Bock auf Handball“, sagt Bölk voller Vorfreude auf das am Wochenende beginnende Turnier. In der Generalprobe gegen Rumänien am Mittwoch (18 Uhr/Sport1) wolle das deutsche Team „an die Leistung vom Montag anknüpfen, um das gute Gefühl mit in Richtung EM-Auftakt gegen Polen zu nehmen“.