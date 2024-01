Taktgeber und Torjäger Warum Juri Knorr die deutschen EM-Hoffnungen trägt

Ein Stück seiner Art hat er sicherlich auch von Schmid. Der Schweizer, der als einer der besten Spielmacher der Bundesliga-Geschichte gilt, war Knorrs Teamkollege bei den Rhein-Neckar Löwen. Mehr noch. Schmid, so sagen es manche in der Branche, habe Knorr zu dem gemacht, was er heute ist. Das Schicksal will es so, dass die beiden am Mittwoch aufeinander treffen.