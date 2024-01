Partien, Orte, Ergebnisse Das ist der Spielplan für die Handball-EM 2024

Gruppenphase, 2. Spieltag: Sonntag, 14.1.2024

18.00 Uhr: Schweiz vs. Frankreich (Gruppe A, Berlin)

18.00 Uhr: Rumänien vs. Spanien (Gruppe E, Mannheim)

18.00 Uhr: Montenegro vs. Island (Gruppe C; München)

20.30 Uhr: Serbien vs. Ungarn (Gruppe C, München)

20.30 Uhr: Nordmazedonien vs. Deutschland (Gruppe A, Berlin)

20.30: Kroatien vs. Österreich (Gruppe B, Mannheim)