Handball-EM-Start in Düsseldorf Wenn 1000 Schweizer durch Düsseldorf ziehen

Das Altstadt-Erlebnis wollten sich zumindest Manuel, Nadja, Kim und Dominik nicht entgehen lassen. Die Schweizer waren aus Winterthur und Baden angereist und hatten sich nach einer Stadtführung an einigen Düsseldorfer Spezialitäten versucht: Altbier und Killepitsch. Um auch Fans des Düsseldorfer Biers zu werden, bräuchten sie aber wohl noch etwas mehr Zeit in der Landeshauptstadt. „Am Anfang war’s ein Job. Aber nach drei, vier kommt man rein“, sagte Manuel. Für das Spiel am Abend freuten sie sich vor allem auf das Event als solches. Etwas unsicher waren sie sich, ob sie das Spiel in der für Handball-Verhältnisse riesigen Arena wirklich gut sehen würden. Aber, egal: „Es geht eher um die Atmosphäre und die Stimmung“, sagte Kim.