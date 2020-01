Prokop hat ihn „zunächst gar nicht vermisst“ : Kühn in der Kabine eingeschlossen

Kühn in der Kabine eingeschlossen

Julius Kühn. Foto: imago images/foto2press/Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Wien Panne bei den deutschen Handballspielern in der Halbzeitpause: Rückraumspieler Julius Kühn wurde in der Kabine eingesperrt.

Handball-Nationalspieler Julius Kühn hat in der Halbzeitpause des EM-Hauptrundenspiels gegen Weißrussland eine kleine Schrecksekunde erlebt. Der Rückraumspieler von der MT Melsungen wurde versehentlich in der Umkleidekabine eingeschlossen, berichtete er nach dem 31:23-Sieg der DHB-Auswahl. „Ich war als Letzter auf der Toilette und habe schon so etwas geahnt. Ich habe dann panisch gegen die Tür geklopft. Zum Glück saß davor ein Mann von der Security, der mich gehört hat“, erzählte Kühn.